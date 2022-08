Der Digital Signage-Markt ist in den vergangen Jahren wettbewerbsintensiver geworden: Marktkonsolidierung hat die Anzahl der ProAV-/ Digital Signage-Integratoren reduziert, Anbieter sind größer internationaler und finanzstärker geworden. Auf der anderen Seite sind neue – insbesondere IT-Integratoren – in den Markt eingetreten und haben erfolgreich Marktanteile gewonnen. Wirklich größter Wettbewerber für etablierte DS-Integratoren sind aber die IT-Abteilungen der Nutzer selber. Digital Signage-Netzwerke sind für viele Kunden geschäftskritisch geworden und somit für immer mehr Kunden eine Geschäftsanwendung und Technologie, die inhouse betreut werden soll.

Doch jetzt in der Krise bedarf es erfahrener und intelligenter Experten, die schnelle und praktikable Lösungen entwickeln und realisieren. Hier können die erfahrenen Digital Signage-Integratoren punkten, unabhängig ob sie per Servicevertrag dazu verpflichtet sind oder nicht. In Krisen trennt sich die Spreu vom Weizen – kundenorientiertes, schnelles Handeln oder eine bürokratische, passive Einstellung zu Kundenservice.