Wiederentdeckt haben wir die Marke Martell im Travel Retail am Flughafen in Singapore. Der Flughafen Changi gilt weithin als der beste Flughafen der Welt für Weine und Spirituosen und ist stolz auf seinen Kundenservice sowie sein exklusives Angebot. Mitten in der Pandemie wechselte nach Jahrzehnten die Travel-Retail-Konzession von DFS zu Lotte Duty Free. Der koreanische Travel-Retail-Anbieter wird für mindestens sechs Jahre die 18 Spirituosen- und Tabakwarenstores mit einer Verkaufsfläche von mehr als 8.000 m² in den vier Terminals des Flughafens Changi betreiben.

Die großen doppelstöckigen Travel Retail Stores sind noch im Bau, doch einige kleinere Standard-Verkaufsflächen sind bereits umgebaut und eröffnet. Dort entdeckten wir einen Martell Shop-in Shop, vom Boden bis zur Decke ausgestattet mit kleinen Digital Signage-Screens. Die Pernod-Ricard Marke zählt zu den Premium-Cognac Anbietern mit Angeboten zwischen 50 und 3.500 Euro die Flasche.

Jeder Zentimeter Regalfläche ist wertvoll, deshalb setzt man bei Pernod-Richard Travel Retail auf kleine Shelfdisplays an der Regalkante und Large Format Displays als zentraler Eyecatcher in einem interaktiven Touchpoint. Neben den ausgestellten Flaschen wurden Druckknöpfe integriert, die bei Bedienung Details zum jeweiligen Cognac anzeigen. Ein klassisches Lift & Learn ist mit hochpreisigen, empfindlichen Flaschen nicht zu empfehlen.

Die Shelf-Displays wirken wie ein Fremdkörper als ob sie erst im Nachhinein angebracht wurden. Es fehlt auch das Storytelling und die am PoS so wichtigen Produktinformationen. Dagegen ist das hochkant integrierte interaktive Display hervorragend positioniert und der Content bietet die richtige Mischung aus Image und Produktinformationen.

Für Produktinformationen setzt Pernod-Ricard primär auf 3D QR-Codes auf den Produktetiketten, auch wenn die Primär für den Verkauf im Einzelhandel gedacht sind. Ganz weit ist das Cognac-Brand auch im Metaverse, wo Verbraucher die Geschichte und die Produkte von Martell kennenlernen können.