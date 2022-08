Auf der diesjährigen Fachmesse K-Display 2022 in Seoul stellte LG Electronics seine OLED-Lösungen in den Fokus und zeigte in zahlreichen Showcases, wie diese in Zukunft eingesetzt werden könnten. Einen Fokus setzte der Hersteller dabei auf transparente OLED-Lösungen, denen ein ganzer Bereich, die „Transparent OLED Town“, gewidmet war.

Dabei gab es unter anderem eine spezielle Lösung für Konferenzräume, E-Crystal. Hierbei handelt es sich um eine Glaswand, die mit transparenten OLED-Panels ausgestattet ist. Wird der Screen nicht genutzt, lässt die Transparenz den Raum offener, heller und größer wirken.

Die OLED Town

Der Bereich „Transparent OLED Town“ zeigt die brandneuen Transparent OLED-Lösungen von LG Display für verschiedene Orte, darunter Arbeitsräume und Geschäfte, und bietet den Besuchern neue Erfahrungen, die sie garantiert faszinieren werden.

Daneben zeigte LG außerdem die Transparent Media Art Wall, die aus sechzehn transparenten OLED-Displays besteht, die kachelartig an der Wand angebracht sind. Das klare Erscheinungsbild lasse sie mit verschiedenen Innenräumen harmonieren, während sie sich zudem aufgrund ihrer geringeren Wärmeentwicklung im Vergleich zu LEDs gut für die Platzierung an einer Wand eignen.

Transparent Showcase bestand aus einem transparentem OLED-Display mit einem Holzständer, während Transparent Wall Skin ein modulares Paneel aus transparenten OLEDs ist, das sich temporär an einer Wand befestigen lässt.

Das größte OLED-Display

Zudem stellte LG weitere Produkte vor, unter anderem OLED EX, das weltgrößte OLED-Display mit 97 Zoll, das LG zum ersten Mal im Mai 2022 präsentiert hatte.