Am Detroit Metropolitan Airport müssen Fluggäste von Delta Airlines jetzt nicht mehr an den großen Screens unter zahlreichen Flugdaten ihr Gate finden: Auf einem sogenannten Parallel Reality Display sehen sie ihre personalisierten Flug- und Wegweiserinformationen, wenn sie sich mit Boardkarte oder per Gesichtserkennung ausweisen. Mit Parallel Reality von Misapplied Sciences sollen bis zu 100 Gäste beim Blick auf einen einzigen Screen individuelle Inhalte sehen. Möglich wird das durch die Verwendung eines speziellen LED-Pixels, das Millionen von Lichtstrahlen unterschiedlicher Farben und Helligkeit gleichzeitig projizieren kann. Jeder Strahl soll dann per Software auf eine bestimmte Person gelenkt werden.

Gesichtserkennung dank digitaler Identität

Misapplied Sciences stellte die Technologie erstmals 2020 auf der CES vor. Am McNamara Terminal in Detroit befindet sich Parallel Reality seit 29. Juni in der Beta-Testung. Hier können Gäste nun nach dem Security Check in Halle A des McNamara Terminal am Display ihre Boardkarte scannen, um ihre Reisedetails zu sehen. Kunden, die sich in der Fly Delta App für eine digitale Identität angemeldet haben, können auch die Gesichtserkennungs-Funktion nutzen. Durch die digitale Identität soll das Display die Infos auch in der Sprache des Kunden anzeigen. Delta gibt an, dass die Kundendaten nach der Nutzung nicht gespeichert werden.

Reiseerlebnis personalisieren

Delta Airlines arbeiten in ihrem Innovationszentrum The Hangar daran, das Reiseerlebnis am Boden zu modernisieren. „Mit der Parallel-Reality-Technologie sahen wir eine Möglichkeit, einen weiteren Aspekt der Flughafenreise nahtlos, personalisiert und völlig unerwartet zu gestalten“, sagt Matt Muta, Vice President Innovation der Fluggesellschaft. Die Technologie könne Gästen das Gefühl geben, gesehen und geschätzt zu werden. Anfang 2021 führte Delta in Zusammenarbeit mit der Transportation Security Administration (TSA) in Detroit bereits die erste inländische Digital Identity Experience von der Bordsteinkante bis zum Gate ein, die inzwischen auf Atlanta ausgeweitet wurde.