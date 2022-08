Schloss Brunsal LED in Barock-Atmosphäre

LED vor Schlosslandschaft: In Baden-Württemberg fanden vergangene Woche acht Open-Air-Konzerte in besonderer Atmosphäre statt. In der Gartenanlage des Schloss Brunsal baute Screen Visions für ein Festival zwei Bühnen auf und stattete diese mit AV-Technik von Infiled aus. Die Konzertserie fand anlässlich des 300-jährigen Jubiläums des Schlosses statt und ist Teil einer größeren Veranstaltungsreihe.

Auf der Hauptbühne vor der Schlossfassade kam eine LED-Wand mit 12 Metern Breite und 3 Metern Höhe zum Einsatz. Auf einer kleineren Bühne im Ehrenhof installierte Screen Visions eine Wand mit 5 Metern Breite und 3 Metern Höhe. Die LED-Lösung stammte aus der AR-4LED-Serie von Infiled. Außerdem arbeitete der Anbieter mit sechs Bühnenkameras.

Auf dem Schlossfestival kamen Künstler verschiedener Musik-Genres zusammen: Von Opernmusik über Klassik von Beethoven bis hin zu Jazz und Blues. Zum Abschluss spielte der kanadische Sänger Marc Martel Songs von Queen, der DJ Alex Christensen legte 90er-Jahre-Hits auf. Screen Visions entwickelte das Bühnenkonzept zusammen mit der Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH. Die „Schlossarena“ bot Raum für mehr als 2.800 Besucher.