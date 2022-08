Der Krieg in der Ukraine beeinträchtigt den Alltag in Europa bereits spürbar – ab September wird die Energiekrise auch im Stadtbild sichtbar werden. Doch noch viel größere Sorgen als zwei Winter Energiekrise bis zur vollen Abkoppelung von Russlands Öl und Gas machen sich Apple, Samsung & Co um eine mögliche Abkoppelung des Westens von China. Die Arbeitsbank der Welt – hier werden so gut wie alle Displaypanels, Mediaplayer und LED hergestellt – droht zwischen die politische Front von West und Ost zu geraten.

Apple drängt seine Lieferanten gigantische Produktionsbetriebe in Vietnam zu errichten um iPhones, iPads und Macbooks außerhalb der Volksrepublik zu assemblieren. Sicher ist sicher sagt man in Cupertino genauso wie in Seoul. Auch Samsung hat bereits größere Produktionsstätten im Norden von Vietnam in Betrieb genommen. U.a. entstanden hier exklusiv die ersten Generation von Samsung The Wall MicroLED. Seit ein paar Wochen produziert Samsung auch erstmals im größeren Stil in Europa – die Assemblierung von vorinstallierten Displays ist in Osteuropa schon seit vielen Jahren an der Tagesordnung.

invidis ist in diesen Tagen in Vietnam unterwegs um Land, Leute und die Digital Signage Wirtschaft kennenzulernen.