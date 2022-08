Europa muss Energie sparen und ab September werden die Sparmaßnahmen auch im deutschen Stadtbild sichtbar werden. Im August war der Gas-Notfallplan der EU in Kraft getreten in dessen Rahmen die Mitgliedsländer 15 Prozent Gas einsparen müssen. Für Deutschland gilt ein selbstgestecktes Ziel von 20% Einsparung. Spanien hatte bereits vor zwei Wochen neue Regeln in Kraft gesetzt.

Außenwerbeanlagen wie analoge und digitale Out-of-Home Werbeflächen aber auch Digital Signage (Displays und LED) im Schaufenster und Leuchtschrift an Fassaden müssen zwischen 22h Abends und 6h Morgens ausgeschaltet bleiben.

Für die Out-of-Home Branche ist die Einschränkung wohl verkraftbar, da um Mitternacht herum über die Nacht die meisten Werbeflächen immer schon abgeschaltet wurden.

Für den Einzelhandel wird das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren und Eingangssystemen in Geschäftsräumen des Einzelhandels untersagt.