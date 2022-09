Vor 110 Jahren, am 15. September 1912, gründete Tokuji Hayakawa eine Werkstatt zur Verarbeitung von Metall in Tokio. Während der darauffolgenden Jahre entwickelte er mit dem „Ever Ready Sharp Pencil“ einen mechanischen Bleistift mit Drehmechanik, der zum Verkaufsschlager in Europa und den USA wurde. Damit war der Grundstein für die Sharp Cooperation gelegt die seit 2016 eine Mehrheitsbeteiligung des iPhone-Produzenten Foxconn ist.

Heute beschäftigt Sharp – inklusive des Display Joint-Ventures Sharp NEC Display Solutions – über 49.000 Mitarbeiter weltweit. und gilt als einer der branchenprägenden Innovatoren bei der Entwicklung von Produkten und Lösungen in der Elektronikindustrie. Zu den Meilensteinen der Unternehmensgeschichte, die bis heute Technologien und Märkte entscheidend prägen, gehören:

1964 entwickelt Sharp den weltweit ersten Volltransistor-Rechner.

1972 bringt Sharp seinen ersten Kopierer auf den Markt – und feiert nun 50 Jahre erfolgreiches Bestehen im Markt von Kopierern, Multifunktionssystemen und Druckern.

Im Jahr 2000 bietet Sharp das erste mit einer Kamera ausgestattete Mobiltelefon an.

2001 führt Sharp die LCD-TVs der Marke AQUOS ein und liefert bis Ende September 2020 rund 500 Millionen Geräte aus.

2019 entwickelt das Unternehmen den weltweit ersten kommerziell erhältlichen 8K-Monitor und bringt zeitgleich das erste zertifizierte Windows Collaboration Display auf den Markt.

Im Jahr 2020 führt Sharp seine Plasmacluster-Luftreinigungstechnologie ein.

Heute ist Sharp zudem einer der größten Hersteller von Photovoltaik-Anlagen. Bereits seit über 60 Jahren treibt das Unternehmen den Einsatz von Photovoltaik-Technologien voran und lieferte seitdem mehr als 50 Millionen PV-Panels aus.

Mit der Übernahme von Toshiba Dynabook baute die Sharp Corporation zuletzt ihr Produktportfolio im Bereich Hybrides Arbeiten und „Notebooks als Dienstleistung“ weiter aus – Absatzmärkte, von denen Sharp in den kommenden Jahren weiterhin signifikantes Wachstum erwartet. Auch das Joint Venture Sharp NEC Display Solutions ist auf einem guten Weg: Das Displaygeschäft legte in Europa zuletzt um 500 Prozent zu.

Weitere Übernahmen und Transformationsprojekte auf der Agenda

In Europa treibt Sharp sein Wachstum weiter voran, insbesondere setzt der japanische Konzern bei seinem massiven Ausbau von IT-Dienstleistungen dabei auch auf strategische Zukäufe: Zusätzlich zur kürzlichen Übernahme von zwei IT-Dienstleistungsunternehmen (invidis Bericht) – Complete IT (Großbritannien) und ITpoint (Schweiz) – kündigte Sharp Europe jüngst an, das IT-Dienstleistungsgeschäft in den kommenden Monaten durch weitere Akquisitionen noch einmal zu verstärken.