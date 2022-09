Bizerba Scan and Go weiterentwickelt

Autonome Stores sind mittlerweile überall zu finden – und es muss nicht immer ein vollständige, hochtechnologisierte Frictionless-Lösung sein. Auch Konzepte, bei denen die Kunden die Waren selbst scannen und bezahlen, sind verbreitet. Ein Beispiel hierfür sind die 24/7-Teo-Stores von Tegut.

Um diese Art des autonomen Einkaufens zu verbessern, hat der Retail-Spezialist Bizerba das Scan & Go Loss Prevention System Supersmart entwickelt. Es besteht aus intelligenten Hardware-Komponenten und KI-basierter Software. Mit einem Scan-Vorgang rückt durch die Lösung das Scan-and-Go-Prinzip an die Frictionless-Experience heran.

Seit neuestem wird diese auch in Spanien in einem größeren Roll-out eingesetzt. Bei Comercial Jesuman, einem der führender Lebensmitteleinzelhändler auf den Kanarischen Inseln , wurde Superstart installiert.

Einkaufswagen-Scan per App

Mittels einer speziell auf Jesuman zugeschnittenen App können Endkunden Produkte abscannen, bevor diese in den Warenkorb gelegt werden. Jeder einzelne Artikel ist in der Software von Supersmart mit allen Details hinterlegt. Auf Basis dieser Daten und mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und Big Data-Technologien kann der Inhalt eines gesamten Einkaufswagens innerhalb weniger Sekunden überprüft und validiert werden. So entfällt das Ein- und Ausladen der Produkte im Kassenbereich und die Wartezeiten werden verkürzt. Gleichzeitig kann sich der Retailer darauf verlassen, dass der Wageninhalt mit den erfassten und bezahlten Artikeln übereinstimmt und Fehler beim Scannen zuverlässig erkannt werden. Der Kunde muss nur noch bezahlen.

“Wir haben hier nicht nur ein Pilot-Projekt installiert”, erklärt Hendrik Ohse, Director Global Software Sales bei Bizerba. “Zum einen wird das Konzept schon bald auf weitere Stores ausgerollt und zum anderen sind durch dieses erfolgreiche Projekt bereits viele weitere Lebensmittelhändler und –ketten auf uns aufmerksam geworden.“ Einige Interessenten aus Spanien und weiteren europäischen Ländern hätten bereits Besuche bei Jesuman angekündigt, um sich die Lösung live anzusehen.