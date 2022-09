Digital-out-of-Home ist in den Hallen der Dmexco traditionell nicht flächendeckend gesät – das reine Digitalmarketing ist nun mal der Kern der internationalen Marketingmesse. Doch gab es in diesem Jahr schon einmal einen Präsenz-Boost mit dem DooH Summit, der zum ersten Mal stattfand. Zudem war der Bereich rund um den DooH Summit Sammelplatz für die Branche, und am Rande der Vorträge konnte man viele bekannte Gesichter der Branche treffen. In der Meet-and-Greet-Area des Summits fand man dann auch die großen Unternehmen wie Ströer, Wall Decaux und Goldbach, die aber keine eigenen Stände besaßen.

Andere Anbieter wiederum präsentierten sich mit einem Stand inmitten der Internet- und Mobile-Lösungen. Hier ist vor allem der Außenwerber Hygh zu nennen, der in den vergangenen Jahren ein erstaunliches Wachstum durchgemacht hat und mit frischen Ideen den DooH-Markt aufgemischt hat. Doch auch andere waren präsent, zum Beispiel Ambermedia, Adbility mit seinem Urban-Screens-Portfolio oder der DSP-Anbieter Displayce, der im Sommer von JC Decaux übernommen wurde.

Erweiterte man seinen Fokus auf Digital Signage im Allgemeinen, waren im Retail-Tech-Bereich noch einige Bekannte zu finden. Ameria zum Beispiel zeigte die Möglichkeiten von virtueller Interaktion im physischen Store. Die Gelegenheit, per Gestensteuerung am Display einen Shopping-Avatar zu erschaffen, brachte dem Unternehmen viel Aufmerksamkeit.

Gerade durch die Möglichkeiten von Programmatic wird Digital-out-of-Home und verwandte Technologien mehr und mehr für die digitale Marketing-Welt interessant. Wenn sich die DooH-Branche der Digitalwelt als gleichwertige Mediagattung präsentieren will, sollte sie im nächsten Jahr noch etwas mehr Präsenz zeigen. Doch der Anfang ist gemacht.