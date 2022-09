Ocean Outdoor kooperierte für eine europaweite Fashion-Show-Kampagne mit der Modedesignerin Louise Xin, die sich für Menschenrechte und Nachhaltigkeit in der Modeindustrie einsetzt. Die 10-minütige Ausstrahlung lief am 2. September zeitgleich auf Outdoor-Screens in Einkaufsstraßen und Shopping Centers in Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Edinburgh, Helsinki, London, Oslo und Rotterdam. Das Broadcast-Format zeigte Einblicke in die Show von Louise Xin auf der Stockholm Fashion Week 2022. Im Rahmen dieses Events brachte die Modedesignerin auch eine Reihe von Aktivisten und Vertretern aus den Bereichen Mode, Kultur und Politik zusammen, um über die Themen Menschenrechte und Umweltschutz in der europäischen Mode zu diskutieren.

Unter dem Titel „I have a dream“ eröffnete Louise Xin ihre Modenschau mit Videos und Bildern von Menschenrechts- und Anti-Sklaverei-Organisationen, Ausschnitten aus Andrew Morgans Doku-Drama „The True Cost“ und Botschaften von Überlebenden der Kinder- und Zwangsarbeit.

„Rental only“-Mode

In Stockholm zeigte Louise Xin eine ganz in Weiß gehaltene Damenkollektion, für die sie eine Mischung aus upcycleten, ausrangierten und neuen Stoffen verwendete. Eines der Kleider fertigte die Designerin aus einem Stoff mit traditionellem uigurischem Atlasmuster, den ein uigurischer Zwangsarbeit-Überlebender spendete. Wie bei all ihren Designs, steht auch die aktuelle Kollektion nur zum Verleih zur Verfügung.

Für die Designerin war die Kooperation mit Ocean Outdoor eine bereichernde Ergänzung der Stockholmer Modeschau: „Für diese Show habe ich die Modeindustrie, die Kreativbranche, Menschenrechtsorganisationen und -verfechter auf der ganzen Welt, Entscheidungsträger und Diplomaten zusammengebracht, und dank Ocean beziehen wir auch die Kunden ein und schärfen ihr Bewusstsein. Ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen können. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt zu verändern“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Louise Xin – I Have A Dream – Ocean Outdoor from Ocean Outdoor on Vimeo.