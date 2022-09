Kurz vor ihrem Karriereende sorgt Serena Williams während der US Open noch einmal für Furore. Bei ihrem Zweitrundensieg war die Tennislegende noch einmal in Bestform zu sehen. Während ihr letzter großer Auftritt sich dem Ende naht, setzt Condé Nast die Sportlerin in der September-Ausgabe der US Vogue noch einmal groß in Szene. Für die Vermarktung nutzt der Verlag die großflächigen JC-Decaux-Screens am Terminal 5 im Flughafen LAX. Mit den zahlreichen Printmedien-Geschäften in den Terminals strahlt Condé Nast die Kampagne damit direkt am Point-of-Purchase aus. Hier haben Passagiere genügend Zeit, sich mit der Zeitschrift die Zeit zu vertreiben. Serenas große Fan-Base wird sich außerdem über ihre breite Präsenz am Flughafen freuen, bevor sie sich aus dem Sport zurückzieht.