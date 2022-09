Kim Kardashian ziert derzeit die fast 100 Meter lange LED-Wand beim Westfield World Trade Center in New York City. Die ikonische DooH-Fläche an der Südspitze von Manhattan setzt Kims neue Hautpflege-Marke SKKN by Kim in Szene, die seit Juni 2022 erhältlich ist. Die Kampagne besteht aus 12 verschiedenen Motiven im 16:9-Format, die über die komplette Länge des Screens aneinandergereiht sind. Neben Kim Kardashian selbst sind auf den Videoabschnitten die verschiedenen Pflegeprodukte zu sehen, die mit 3D-Effekt hervorgehoben werden. Der Content wurde so erstellt, dass sich Peeling, Augencreme und Gesichtspflege von der Leinwand zu lösen scheinen.

DooH im Shopping-Hotspot

Die fast 100 Meter lange LED-Installation befindet sich in einem Verbindungsgang vom Westfield Center zum benachbarten Brookfield Center. Der lange Tunnelgang lenkt die volle Aufmerksamkeit von Pendlern und Einkäufern auf die Werbeflächen – mehr als eine Minute brauchen Passanten, um die gesamte Länge zu passieren. Die SKKN-by-Kim-Kampagne läuft hier bis 16. Oktober.

Betreiber des großformatigen Screens ist Unibail-Rodamco-Westfield (URW), der auch alle Westfield-Shoppingzentren in den USA betreibt. Für die Promotion der Pflegelinie kooperiert Kim Kardashian auch in einer anderen Location mit URW. Im Westfield Century City in LA wird zu den Feiertagen der erste Pop-up-Store von SKKN by Kim eröffnen.