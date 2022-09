Die Inkga-Gruppe, Mutter von Ikea, hat angekündigt ihr Netz an EV-Charging-Stationen in Schweden und Norwegen massiv auszubauen. Insgesamt sollen bis Ende 2024 mehr als 1.000 neue Ladepunkte entstehen.

Die neuen Ladestationen sind das Ergebnis einer Partnerschaft mit dem Betreiber Recharge: Die Ingka-Gruppe stellt die Grundstücke zur Verfügung, während Recharge Eigentümer der Ladestationen ist und für die Installation, die Wartung sowie den Betrieb der neuen EV-Ladegeräte verantwortlich ist.

Von Süd- nach Nordschweden

Bei mehr als 300 dieser Ladestationen soll es sich um Schnellladegeräte handeln, die ein Elektrofahrzeug in 15 bis 45 Minuten vollständig aufladen können. Sie stehen Kunden, Mitarbeitern und den Ikea-Lieferwagen zur Verfügung.

Ikea Norwegen erhält mehr als 300 neue Ladestationen, und Ikea Schweden erweitert sein Netz um 700 neue Ladestationen. Somit ist es dann den Kunden möglich, mit einem Elektrofahrzeug von Malmö im Süden bis nach Haparanda im Norden zu fahren, indem sie nur bei Ikea laden.

Da Ikea nicht der direkte Betreiber ist, scheint ein kostenloses Laden nicht vorgesehen zu sein. Der Trend geht zum kostenpflichtigen Tanken: Erst kürzlich stellten Lidl und Aldi ihre Gratis-Ladeangebote ein.

