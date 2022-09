Sharp NEC Display Solutions, Grunwald Display Solutions, fröscher und smartperform laden gemeinsam zur Expert Plaza in Dreieich bei Frankfurt am Main ein: Auf einer 3-monatigen Dauerausstellung haben Fachhändler sowie Endanwender die Gelegenheit, ganzheitliche AV-/IT-Raumlösungen live kennenzulernen und sich mit den Experten über Trends in der Büro- und Kommunikationslandschaft auszutauschen.

Die Projektpartner wollen vor allem Fachhandel und Kunden beim Wandel der Büro- und Kommunikationslandschaft zu begleiten. Die Expert Plaza läuft bis zum 15. Dezember 2022.

Nach dem Auftakt im Juni geht die Ausstellung in eine zweite Runde und deckt unterschiedliche Anwendungsgebiete ab: von Setups für den Showroom über Konferenzräume und Think Tanks, Besucherinformationssysteme sowie Digital Signage und Collaboration-Lösungen bis zu Systemen für den Shop Floor.

Termine für Beratungsgespräche

Strategische Kombinationen aus Möbeln und AV-/IT-Technik demonstrieren, wie kommunikative Bereiche für die hybriden Arbeitsmodelle der Zukunft ausgestattet sein müssen. Laut den Projektpartnern erhalten Besucher Antworten auf Fragen wie: Welche Lösungen werden benötigt, um der zu erwartenden Dynamik hinsichtlich Technik und Raumstrukturen gerecht zu werden? Wie lassen sich Entscheidungs- und Implementierungsprozesse für die Raumausstattung mit Möbeln und AV-/IT-Technik schneller und sicherer gestalten?

Über den gesamten Ausstellungszeitraum sind Fachhändler wie Endanwender dazu eingeladen, mit ihren jeweiligen Expert-Plaza-Partnern Termine für persönliche Führungen und Beratungsgespräche zu vereinbaren.