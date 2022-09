Fractal Studio Erstes Mixed-Reality-Studio in Dubai

Im März 2022 wurde in Dubai von Fractal das erste voll integrierte MR-Studio in den Vereinigten Arabischen Emiraten geöffnet. Das 650 Quadratmeter große Studio wurde dabei mit einer großen, 120 Quadratmeter großen LED-Wand von Infiled ausgestattet.

Dafür setzte der Hersteller seine 560 GXII-Module ein, um eine Videowand mit 24 Metern Breite und 5 Metern Höhe zu erstellen. Die Wand verfügt über eine insgesamte Krümmung von 192 Grad sowie einen Pixelpitch von 2,5 Millimetern.

Eine individuelle Anpassung ermöglichte es, die LED-Wand so zu platzieren, dass eine tragende Struktur nicht geändert werden musste. Zudem stimmte Infiled die Farbspektren spezifisch auf die Fractal-Kamera ab.

Die Infiled-LED-Wand wird kombiniert mit einem Rendering-System von Disguise, dem Optitrack-Trackingsystem sowie mit Media-Ausrüstung von Filmquip.

„XR revolutioniert die Branche und eröffnet kreative Möglichkeiten, von denen wir vor 2 Jahren nur träumen konnten. Es ist in der gleichen Größenordnung wie die Einführung der digitalen Bearbeitung von Bändern oder der Zugang zu VFX, den wir alle in den letzten Jahren genossen haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die so zukunftsorientiert sind wie sie, können zu einem Grundpfeiler dieser Technologie werden, indem sie kreative Talente und Produktionen anziehen und ausbilden“, sagt Azin Samarmand, Geschäftsführerin von Fractal Studio.

„Wir haben eng mit Fractal und allen anderen beteiligten Parteien zusammengearbeitet, um dieses beeindruckende, maßgeschneiderte Setup zu erreichen.“ Sagte Marco Bruines, Senior Vice President von Infiled EMEA. „Die Kombination aus der nahtlosen Kurve, der hohen Bildwiederholrate und den lebendigen Farben des massiven LED-Hintergrunds bietet moderne 8K-Auflösungen und ermöglicht eine hervorragende Qualität auf und hinter der Kamera. Wir freuen uns, Teil dieses erstaunlichen Projekts zu sein, denn mit der Revolution der XR-Industrie kommen aufregende Zeiten auf uns zu.“