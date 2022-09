Für ATMs und Co. Data Modul zeigt High-Brightness-Display

Data Modul präsentiert ein neues Outdoor-Display von AUO, das unter anderem in ATMs oder für HMI-Anwendungen in der Industrie zum Einsatz kommen soll. Das 15-Zoll XGA High-Brightness-Display im 4:3-Format verfügt über eine Auflösung von 1.024 x 768 und eine Helligkeit von 1.800 Candela pro Quadratmeter. Damit soll die neue Lösung speziell auf den Einsatz in hellen Umgebungen gerüstet sein.

Die integrierte AHVA-Technologie soll dafür sorgen, dass sich für den Betrachter aus verschiedenen Betrachtungswinkeln keine optische Farbverschiebung ergibt. Das Display hat 9,3 Millimeter Einbautiefe und soll Temperaturen von -30 bis +70 Grad Celsius standhalten. Data Modul garantiert eine Langzeitverfügbarkeit von drei bis fünf Jahren.