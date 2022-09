Der ukrainische TV-Hersteller Kivi zeigt auf der IFA in Berlin erstmals seine Produkte: Smart TVs im mittelpreisigen Segment. Die neue Serie umfasst Modelle von 24 bis 65 Zoll mit verschiedenen Auflösungen. Das Design des TVs umfasst unter anderem einen dünnen Frontscheibenrahmen von etwa 2,6 Millimetern.

Die Geräte sind mit dem Betriebssystem Android TV 11 ausgestattet, das Google-Dienste und Netflix, alle kompatiblen Google Play Market-Apps sowie Chromecast unterstützt.

Für die neue Produktlinie wurde ein eigenes Lautsprechersystem entwickelt, das von der Firma JVC Kenwood unterstützt wird.

Mit Kivi Media wird zusätzlich ein Medienhub angeboten, der neben TV und Streaming auch interaktive Anwendungen wie Workouts und Spiele unterstützt. Der Games-Bereich wurde in Zusammenarbeit mit dem Dienst Boosteroid entwickelt. Das Spiel wird auf den Servern des Partners gestartet, und der Spielverlauf wird über das Internet auf den Bildschirm des Nutzers übertragen, der das Spiel von seinem Gerät aus steuert – je nach ausgewähltem Spiel mit Bluetooth-Gamepads, Smartphones und Fernbedienungen.

Expansion geplant

Kivi ist nach eigenen Angaben in der Ukraine die Nummer Zwei der Smart-TV-Anbieter. In diesem Jahr will das Unternehmen in weitere Länder expandieren, unter anderem nach Deutschland.

Laut Kivi werden die TVs in Fabriken in Europa und Asien unter internationaler Qualitätskontrolle. Strategischer Partner ist MTC.