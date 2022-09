Wer auf der Suche nach digitalen Wow-Installationen ist, wird in den großen Finanz-Distrikts dieser Welt fündig. „Lobby Signage“ ist schon seit längerem ein Thema – vor allem in den USA, wo zur obligatorischen „Kunst am Bau“ auch digitale Installationen gehören. Die Design-Agentur Standardvision mit Sitz in Los Angeles verlieh schon einigen High-End-Gebäuden den Wow-Touch mit exklusiver digitaler Architektur – darunter Bankentürme, Luxushotels, Shoppingmalls und Flughäfen. Für das 2021 eröffnete 26-stöckige Bürogebäude Ally Charlotte Center in Charlotte, North Carolina, errichteten die Kreativen bereits eine LED-Installation in der Lobby (invidis berichtete), diesen Sommer schmückten sie auch die Fassade um den Eingang mit LED.

„The Light Tunnel“

Standardvision verlegte lange schmale LED-Leisten in drei Schichten, wodurch ein immersiver Tunneleffekt entsteht. Durch die Neigung lässt sich „The Light Tunnel“, wie das Kunstwerk getauft ist, sowohl von innen als auch von außen betrachten. Der Content wird über die hauseigene Software SV Runner ausgespielt: Der Inhalt wechselt zwischen Community-Botschaften, Motion-Art-Ausstellungen und einer gebrandeten Animation. So entsteht ein Kontrast zu Glas, Stahl und Asphalt für Passanten und Besucher – und für das Ally Charlotte Center eine visuelle Identität.