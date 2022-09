Der Münchner Distributor Concept International erweitert sein Mediaplayer-Angebot um Giadas neuen Mini-PC BQ611. Mit der Größe eines Mouse-Pads und einem Volumen von 1,24 Litern lässt er sich unsichtbar an der Display-Rückseite anbringen. Für hohe Rechenleistung bei kleiner Größe sorgen die LG1200-Sockel-Prozessoren von Intel. Als Betriebssystem kommt Windows 10 – Professional oder IoT Enterprise – zum Einsatz

Concept bietet den Player mit Prozessoren der 10. und 11. Generation an. Bilder und Videos spielt er mit der neuesten Intel-UHD-Grafikeinheit in HD- und 4K-Qualität aus. Videos gibt er mit einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde wieder. Insgesamt verfügt er über drei Display-Ausgänge. Mit dieser Rechenleistung in einem Format von von 20cm x 18,5cm x 3,4cm kann der PC auch anspruchsvolle Digital Signage-Anwendungen bedienen.

Als Edge-Computer einsetzbar

Daneben eignet sich das Gerät als Edge-Computer für IoT-Anwendungen: Mit zwei LAN-Anschlüssen kann der BQ611 Konnektivität zwischen verschiedenen Netzwerken bereitstellen. Um zu verhindern, dass Computerabdeckungen unautorisiert entfernt werden, hat der PC einen Schutzmechanismus. Dieser schickt dem Anwender beim nächsten Start des Systems eine Warnmeldung.

KI-kompatibel

Außerdem lässt sich mit dem Giada-Player KI-basiertes Machine-Learning umsetzen, beispielsweise für individualisierte Werbeausspielungen. Die Features „Deep Learning Boost“ und „Gauß neuronaler Beschleuniger“ der Intel-Prozessoren sollen für bestimmte KI-Anwendungen einen Leistungsschub erzeugen.

Der BQ611 ist ab sofort bei Concept International erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 530 Euro netto.