Die Südkärntner Bank Posojilnica macht mit OoH-Werbung auf ihr 150-jähriges Bestehen aufmerksam. Gemeinsam mit der Agentur Wuapaa entwickelte der Finanzdienstleister eine Kampagne, die auf Plakaten und Posterlights von Epamedia in Kärnten zu sehen ist. Entscheidend bei der Auswahl des Werbemediums sei die Prägnanz und der Impact von Plakaten gewesen, sagt Daniel Riegelnik, Marketingleiter der Posojilnica Bank. „Mit der Außenwerbekampagne machen wir ganz konkret auf unsere Teams der einzelnen Filialen aufmerksam.“

Die Kampagne der Südkärtner Bank wird regional an ausgewählten Stellen in Kärnten ausgespielt. Posojilnica bedient in dieser Region Österreichs unter anderem die slowenische Volksgruppe und bietet ihre Dienstleistungen zweisprachig an.