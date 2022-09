Epson geht mit dem Schweizer AV-Distributor Mobilepro aus Glattbrugg eine strategische Partnerschaft im Bereich der professionellen Projektionslösungen ein.

Dank der Partnerschaft, die am 1. Oktober 2022 beginnt, haben Kunden und Partner von Mobilepro Zugriff auf die Projektionslösungen von Epson. Das erweiterte Angebot umfasst dabei interaktive und nicht-interaktive Epson-Projektoren der Bereiche Business und Education sowie Hochlumen-Systeme. Durch die Zusammenarbeit sollen sich die Stärken der beiden Unternehmen ergänzen, um Lösungen für Digital Signage-Applikationen, Hybrid Meetings, Digitale Bildung und Unified Communications mit einem umfassenden Know-how anzubieten.

Möglichkeit zum Angebot-Ausbau

Michael Rabbe, Head of Sales Video Projector DACH & Nordics bei Epson, sagt zu der Kooperation: „Mit der Mobilepro gewinnen wir zum Vorteil unserer Kunden in der Schweiz einen sehr starken Partner. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, allen gewerblichen Interessenten dort ein deutlich umfassenderes Angebot an modernen Projektionslösungen für die unterschiedlichen Einsatzgebiete zu unterbreiten. Auf diese Weise untermauern wir unseren Anspruch, zusammen mit den Partnern die globale Marktführerschaft im Bereich Projektion zu behaupten und weiter auszubauen.“

Giordano Sticchi, Geschäftsführer von Mobilepro, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, in Zukunft mit Epson, dem Weltmarktführer im Bereich Projektion, kooperieren zu dürfen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns nicht nur, zum Vorteil der Kunden unser Angebot deutlich auszubauen, sondern wir gewinnen mit dem japanischen Hersteller auch einen Partner, der genau wie wir großen Wert auf ein nachhaltiges, umweltfreundliches Wirtschaften legt. Dank der Innovationskraft von Epson und unserer Kompetenz werden wir die Marktpositionen beider Unternehmen in der Schweiz weiter ausbauen.“