Man stelle sich im von Energiesorgen geplagten Europa eine LED-Fassade von mehr als 9000 Quadratmetern vor, die Tag und Nacht High-Brightness-Content zeigt. Die Installation mag noch so spektakulär sein, hier würde sie aktuell kritisch beäugt werden. Wir schauen jedoch auf das Resorts World Hotel in Las Vegas, wo nach wie vor Tag und Nacht alles blinkt. Der Faszination der schieren Dimension der LED-Fläche konnte sich schwer entziehen, wie invidis beim Vor-Ort-Besuch während der Infocomm 2022 bestätigte. Mehrere Millionen investierte der asiatische Hotelkonzern Genting hier in Digital Signage. Die gigantische Videofläche wäre jedoch nichts ohne Content und auch hier investiert der Konzern, der seine Hotels unter der Hilton-Marke vertreibt. Er nutzt die LED-Fassade nicht nur zur Hotelpromotion und Werbung von Drittanbietern, sondern ließ auch maßgeschneiderten Kreativ-Content vom Studio Moment Factory erstellen.

Die Kreativköpfe von Moment Factory, die auch schon für das AT&T Discovery District in Dallas produzierten, kreierten für Resorts World fünf verschiedene Videosequenzen mit Zwischenbildern. Die einzelnen Sequenzen füllen die komplette Medienfassade sowie für die 15 Meter hohe LED-Kugel im Inneren. Der Content variiert je nach Fläche, ergänzt sich aber und wird synchronisiert ausgespielt. Somit ergibt sich ein Gesamteindruck, den die passende Musik komplementiert. Die einzelnen Video-Animationen stellen Orte dar wie eine Synth-Wave-Stadtlandschaft, einen Smaragddschungel, den Kosmos und den Ozean.

Die synchronisierten Animationen geben von der Ferne ein beeindruckendes Bild ab und verleihen der überdimensionalen Medieninstallation ein neues Licht. Neben den üblichen blinkenden Werbescreens und Spielautomaten, ist eine Kreativinstallation wie die von Moment Factory ein neues visuelles Highlight.