Mehr als 40 Millionen Besucher kommen jährlich nach Las Vegas, viele davon werden für durchschnittlich drei Nächte in eines der 3.500 Zimmer von Resort World einchecken und die hunderten von Spielautomaten nutzen. Die Milliardeninvestition des asiatischen Genting-Konzerns – die Hotels werden unter der Hilton-Marke vertrieben – umfassten auch viele Millionen für Digital Signage.

Spektakulär ist die LED-Medienfassaden am Hotelturm sowie die großflächige LEDs im Sockelbau auf Straßenniveau. Frei nach dem Vegas-Motto „Viel hilft viel“ wurden tausende Quadratmeter LED verbaut. Nicht nur außen, um das Hotel und die Events zu bewerben, sondern auch als wohl größte DooH-Fläche für Drittanbieter. Zur Infocomm warb die Hotel-Booking-Engine Hotels.com sowie einige Wodka- und Tequila-Marken unübersehbar auf den Fassaden des Hotels.

Auch im Inneren findet der Gast und Besucher LED an allen Ecken und Enden. Ob im Eingang zum hippen Nachtclub Zouk oder in Form einer spiegelnden LED-Kugel. Die Kugelinstallation zählt sicherlich in Las Vegas zur Zeit zum ungewöhnlichsten Digital Signage Konzept. Aus dreieckigen LED-Elementen wurde eine … hohe Kugel mit einer spiegelnden Oberfläche installiert. Auch wenn die Kugel ein Hingucker ist, fragt man den wirklichen Nutzen. Aber schick ist die Kugel schon.

Der Nutzen der tausenden von Displays in und um die Spielautomaten ist allerdings bewiesen – Glücksspielautomaten sind das Herz der Spielermetropole. Ob krumm, gewölbt, mit und ohne LED – Spielautomaten sind heute voll digital und mit jeglicher Art von Screens ausgestattet. Die schiere Anzahl an Automaten mit Displays im Resort World ist überwältigend. Wir haben mal probiert, die Zahl zu überschlagen – vier bis fünftausend Open-Frame Displays wurden sicherlich alleine in die Automaten von Resort World integriert.

Während die Spielautomaten blinken, geht es an den Kartenaufladestationen gesittet zu. Hier lädt der Spieler die Resort-eigenen Karten mit Geld auf. Denn die Zeiten von Münzen (Quarters) und Scheinen sind bis auf wenige Ausnahmen vorbei. Heute zockt der Las-Vegas-Besucher am besten bargeldlos. Die Transaktionsterminals sind mit riesigen Screens ausgestattet – eigentlich ungewöhnlich für Use-Cases, bei denen Privatsphäre wichtig ist. Doch in Las Vegas ist man pragmatisch und klebt einfach eine Blickschutzfolie auf den unteren Teil der großformatigen Displays. Das ist hässlich, funktioniert aber.

Auch bei anderen Touchpoints ist es mit der Ästhetik nicht weit her: Touchbasierte Bestellterminals im Food Court des Resort World wurden schmucklos an Säulen installiert, mit langen, sichtbaren Kabeln zur Stromversorgung und zu den separaten Zahlterminals. Genau der Use-Case, den Samsung und LG mit ihren All-in-One Kioskterminals adressieren.

Ein Casino-Hotel-Neubau eröffnet nur alle paar Jahre in Las Vegas, faszinierend zu sehen, welche dominante Rolle Digital Signage außen und innen in der heutigen Zeit spielen kann. Fassaden und Flächen ermöglichen immersive Erlebnisse und Landmark-Highlights.