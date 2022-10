Die Technologie von Google Project Starline funktioniert wie ein Magic Window, durch das Nutzer mit einer anderen Person in Lebensgröße und in 3D sprechen, gestikulieren und Blickkontakt aufnehmen können. Google ermöglicht das Videokonferenzsystem der Zukunft durch bedeutende Entwicklungsfortschritte in den Bereichen maschinelles Lernen, Computer Vision, räumliches Audio und Lichtfeld-Display-Systeme.

Heute stehen Prototypen von Project Starline in Google-Büros in den USA, und die Mitarbeiter nutzen die Technologie täglich bei Besprechungen, für das Onboarding von Mitarbeitern und beim Aufbau von Kontakten zwischen Kollegen. Der Testbetrieb zeigt, dass Project Starline die Präsenz, Aufmerksamkeit und Produktivität der Nutzer im Vergleich zu herkömmlichen Videokonferenzlösungen steigern kann. Google Mitarbeiter loben im Testbetrieb die natürliche Interaktion und wie verbunden sie sich mit ihrem Gegenüber fühlen.

Neben Google-Mitarbeitern hat der Suchmaschinenkonzern nun mehr als 100 Unternehmenspartner aus den Bereichen Medien, Gesundheitswesen und Einzelhandel eingeladen, an Demos in den Google-Büros teilzunehmen um Feedback zu den Erfahrungen und Anwendungen in ihren Unternehmen zu geben.

Google kooperiert mit Hardwareherstellern um die aufwändige Digital Signage und Video-Technik zukünftig erschwinglicher und zugänglicher zu machen und die notwendige Datenrate zu reduzieren.