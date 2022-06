Am 16. Juni war Volodymyr Zelenskyj, Präsident der Ukraine, auf vier europäischen Tech-Konferenzen zu sehen: Möglich machte das ein 3D-Display von ARHT Media, das den Ukraine-Präsidenten von einem unbekannten Ort in der Ukraine aus auf die Bühnen der Events brachte – Brilliant Minds in Stockholm, dem Founders Forum in London, The Next Web in Amsterdam und Vivatech in Paris.

In der Rede warb Volodymyr Zelenskyj für Spenden und Investitionen von Tech-Firmen, um die digitale Struktur des vom Krieg erschütterten Landes wiederauf- und auszubauen. Er versprach, die digitale Transformation in den Mittelpunkt des Wiederaufbaus der Ukraine zu stellen.

„Wir wollten dem Präsidenten die Möglichkeit geben, diese wichtige Botschaft per Hologramm und 3D-Avatar zu übermitteln, um die weltverändernde Innovation zu veranschaulichen, zu der die Tech-Community in der Lage ist“, erklärt Brent Hoberman, Mitbegründer und Executive Chair der Founders Forum Group, „und um unser Netzwerk zu inspirieren, neue Technologien zu entwickeln und einzusetzen, die zum Wiederaufbau der Ukraine beitragen können.“

„Star Wars-Technologie“

Nach einem Bericht von The Guardian sprach der Präsident auch über die Art der Botschaftsübermittlung: „Es ist ungewöhnlich, dass Präsidenten oder Regierungschefs ein Hologramm benutzen, um zu den Menschen zu sprechen, aber das ist nicht der einzige Aspekt von Star Wars, den wir in die Praxis umsetzen“, sagte er.

„Die Rede von Präsident Zelenskyj war unglaublich leidenschaftlich und bewegend, und unsere Hologrammtechnologie machte die Übermittlung seiner Botschaft noch eindrucksvoller“, erklärt Larry O’Reilly, CEO von ARHT Media. „Ich bin stolz darauf, dass unsere Holopresence-Technologie dazu beitragen konnte, seine Botschaft der Widerstandsfähigkeit und des Mutes im Namen seines Landes und seiner Bevölkerung zu verstärken, während das ukrainische Volk eine so schwierige Zeit durchlebt.“

In 3D gedreht

Das 3D-volumetrische Video des Präsidenten wurde vom Unternehmen Evercoast erstellt, das auch die entsprechende Hardware lieferte. „Evercoast hatte die außergewöhnliche Gelegenheit, mit einer holografischen Aufnahme von Präsident Zelensky aus Kiew einen bahnbrechenden Moment in Sachen volumetrisches Video zu produzieren und zu liefern. Dies ist eine unglaublich wichtige Botschaft von einem Führer, dessen Land belagert wird, und Evercoast fühlt sich geehrt, daran beteiligt gewesen zu sein“, sagt Ben Nunez, Mitbegründer und CEO von Evercoast.

Die für das Projekt verwendete volumetrische Erfassungshardware von Evercoast wird der ukrainischen Regierung gespendet, um weitere Kommunikation in derartigen Hybrid-Formaten zu ermöglichen.