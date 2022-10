Im allgemeinen gelten Supermärkte als die frequenzstärkste Einzelhandelsform. Ein Grund warum der gegenwärtige Hype um Retail Media sich primär um DooH-Netze in Supermärkte dreht. Doch ein Non-Food Einzelhändler kann mithalten: Ikea.

Durchschnittlich zählte Ikea jährlich 1,7 Mio Besucher in jedem Einrichtungshaus. Eine perfekt Kundenfrequenz für DooH und Retail Media – doch bei Ikea möchte man davon nichts wissen. Die immer reichlicher vorhandenen Screens, LED-Wände und Projektionen werden ausschließlich für eigene Produkte und Dienstleistungen genutzt – externe Werbekunden müssen draußen bleiben.

Umsatz wächst zweistellig in Filialen

Der Einzelhandelsumsatz von Ikea wuchs im Geschäftsjahr 22 – September 21 – August 22 – um 6,5% auf 44,6 Mrd. EUR, verglichen mit 41,9 Mrd. EUR im GJ21. Die Umsätze in den Geschäften stiegen vor allem in Europa, wo die Schließungen im GJ21 am stärksten waren. In den Einrichtungshäuser konnte Ikea den Umsatz um 13% im Vergleich zum Vergleichszeitraum steigern, die 2021 aufgrund der Pandemie teilweise geschlossen waren.

Gleichzeitig verzeichnete Ikea im nun abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rückgang um 10% bei den Online-Umsätzen. Pandemiebedingt musste viele Kunden 2020/21 online bestellen – viele dieser Kunden sind nun zurück in den Filialen. Die Ikea Online-Kanäle verzeichneten 4,3 Milliarden Besucher, gegenüber 5 Milliarden im Vorjahr.