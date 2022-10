Im Accor Stadium in Sydney installierte Daktronics den „Great Southern Screen“. Mit 10 Metern Höhe und 120 Metern Länge handelt es sich hierbei um das größte LED-Display in der südlichen Hemisphäre und um das breiteste Hauptvideodisplay, das das Unternehmen jemals in einem Sportstadion installiert hat.

Das 13HD-Pixel-Layout des gebogenen Riesen-Screens soll hohe Bildschärfe und Kontrast liefern, zudem ist es laut Daktronics für den Outdoor-Einsatz ausgerüstet.

Weitere Screens installiert

Zusätzlich erhielt das Stadion ein weiteres Videodisplay mit einem 13HD-Pixel-Layout, mit 10 Metern Höhe und 23 Metern Breite in der Nordkurve. Zusätzlich wurden zwei LED-Ribbon-Displays installiert. Eine misst knapp 1 Meter Höhe und 439 Meter Breite, die andere misst knapp 1 Meter Höhe und 244 Meter Breite. Jedes der beiden Pitch-Displays hat einen Pixelabstand von 10 Millimetern und bietet die Möglichkeit, Inhalte auf den Hauptdisplays zu ergänzen und Sponsoren während der Veranstaltungen hervorzuheben.

Die Hauptvideodisplays können in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden, sodass ein einziges großes Bild gezeigt werden kann oder eine beliebige Kombination aus Live-Videos, aktuellen Statistiken, Grafiken und Animationen sowie Sponsoringbotschaften.

Einen der ersten Großeinsätze bekamen die Displays beim Rugby-Spektakel NRL Telstra Premiership Grand Final, das am 2. Oktober stattfand.