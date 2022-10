Digital Signage-Hardware von Aopen sind in Benelux jetzt über den Distributor Maverick AV Solutions, ein Teil von Tech Data, verfügbar. Aopen ist Teil der Acer Group und stellt neben Mediaplayern weitere Hardware-Komponenten wie Panel PCs, Touchscreens, Network-Player, and OPS-Systeme her. Die Vertragsvereinbarung ist eine Erweiterung der bereits bestehenden Zusammenarbeit in Frankreich und Spanien.

Maverick vertreibt zukünftig unter anderem die Aopen-Player DE3650-S, DE3650 und DEX5750. Die Modelle sind alle lüfterlos und unterstützen Windows- und Linux-Betriebssysteme. Laut Aopen eignen sie sich unter anderem für 24/7-Digital Signage in Unternehmen, Gebäudeautomatisierung, Überwachung und Prozesssteuerung.

„Aopen ist bereits seit 25 Jahren auf dem Digital Signage-Markt tätig. Mit dieser umfangreichen Erfahrung und einem breiten Partnernetzwerk freuen wir uns sehr über unseren neuesten Partner Maverick AV Solutions Benelux“, sagt Erik Siera, Sales Manager BNLX, Nordics & MEA bei Aopen. „Wir sind stolz auf unsere neue Geschäftsbeziehung mit Aopen, die auf dem Markt für die Qualität und Zuverlässigkeit seiner Mediaplayer bekannt sind. Die Player stehen bei jedem Digital Signage-Projekt im Mittelpunkt stehen, egal ob es sich um einen kleinen oder globalen Rollout handelt“, fügt Wouter Dierinck hinzu, Direktor Maverick AV Solutions Benelux.