BenQ stellt den neuen Smart Projector BenQ EH620 für den Business-Bereich vor. Laut dem Unternehmen verfügt er als weltweit erster Projektor über das vollständige Windows 11 IOT Enterprise Betriebssystem. In Kombination mit dem integrierten Intel Celeron Prozessor (4205U) ist so – neben dem Projizieren und Arbeiten in iOS-, Mac OS- oder Android-Umgebungen – die nahtlose Einbindung in Windows-basierte Ökosysteme möglich.

Somit ist der EH620 in der Lage, als Standalone-Lösung in der Windows-Umgebung zu operieren: Inhalte können ohne die Verwendung eines PCs oder Laptops projiziert werden.

Integration mit Windows

Durch die Windows-Integration kann der smarte Projektor direkt die gesamte Palette der Windows-Geschäftsapplikationen von Office 365 bis hin zu Adobe Document Cloud, Microsoft Edge und Azure sowie Zoom und andere Konferenzanwendungen bereitstellen.

Nutzer können sich in ein Netzwerkkonto direkt vom EH620 aus einloggen, um Cloud-basierte Meetings und Videokonferenzen auf einem Full HD 1080p und bis zu 150 Zoll großem Projektionsbild zu starten. Ebenfalls kann ein ins Meeting mitgebrachtes USB-Gerät, zum Beispiel ein USB-Stick, direkt an den Beamer angeschlossen werden.

Videokonferenzen möglich

Für Meetingszenarien umfasst die treiberlose kabellose Projektionsfunktion Miracast, Apple Airplay, Google Chromecast und das BenQ Instashare Screen Mirroring mit 4-Wege Split-Screen-Projektion.

Mit dem User Interface Uni Launcher können Bediener eine individuelle Benutzeroberfläche nutzen. In Verbindung mit einer angeschlossenen Videokonferenz-Soundbar soll der BenQ EH620 eine vollständige Videokonferenzlösung darstellen.

Die IT-Verwaltung wird durch automatische OTA-Firmware-Selbst-Updates entlastet und die volle Kompatibilität mit Raumsteuersystemen wie Extron, Creston, AMX und PJ Link ermöglichen die Integration des Business Beamers EH620 auch in komplexe Medienkonzepte.

Dieselbe Sicherheit wie Unternehmens-Laptops

Der All-in-One-Projektor EH620 bietet laut BenQ dieselben Sicherheits-, Kontroll- und Zugriffsprozesse wie Unternehmens-Laptops oder PCs. Er lässt sich in Cloud-Infrastrukturen wie Microsoft Azure integrieren und bietet Identitätsdienste für Unternehmen wie Single Sign-On, Multifaktor-Authentifizierung und bedingten Zugriff, verstärkt durch Netzwerksicherheit mit AES 128-Bit-Verschlüsselung und WPA2 zum Schutz vor den meisten Cybersecurity-Angriffen sowie Intel Secure Boot zum Schutz vor Malware-Bedrohungen.

Darüber hinaus ist der BenQ EH620 von der Onward Security Corporation zertifiziert und hat den Black Box Test bestanden, bei dem keine Schwachstellen im Betriebssystem, in den Netzwerkdiensten, in der drahtlosen Kommunikation, in der Passwortverwaltung, im Denial of Service und in der Hardware gefunden wurden.

Der BenQ EH620 ist ab sofort im Handel zum unverbindlichen Brutto-Verkaufspreis von 1.869 Euro erhältlich.