Ocean Outdoor verkündete die Gewinner der Digital Creative Competition (DCC) 2022. Mit dem Wettbewerb kürt der britische Außenwerber jährlich Werbeagenturen, die die unterhaltsamen, immersiven und technischen Möglichkeiten von DooH auf kreative Weise nutzen. Die DCC teilt sich in die Bereiche „Brand“ und „Charity“. Den ersten Platz machten dieses Jahr Saatchi & Saatchi und TMW Unlimited, die mit ihren kreativen Konzepten für den Mobilfunkanbieter EE beziehungsweise für The Trussel Trust überzeugten.

Sichere Route dank Livedaten und AR

In der Brand-Kategorie siegte die Kampagne „EE Home Safe“, die den nächtlichen Nachhauseweg sicherer machen sollte. Vor allem Frauen, die alleine unterwegs sind, sollte die Aktion helfen. Saatchi & Saatchi kreierte eine Kampagne, die Live-Daten-Feeds von EE aus dem gesamten Loop-Netz mit der Technologie von Ocean kombiniert. Die Echtzeitdaten lieferten Reiseupdates, um Frauen bei der Planung und Verfolgung ihres Wegs zu unterstützen. HD-Kameras und Beleuchtungstechnologie im Loop-Netz erkannten alleinreisende Frauen und beleuchteten den Raum um sie herum. Gleichzeitig setzte die Kampagne AR ein, um eine Route zu Verkehrsverbindungen oder sicheren Orten aufzuzeigen.

Notfallspenden per QR-Code

Gewinner in der Charity-Kategorie ist dieses Jahr die interaktive Kampagne „Put It On Your List“ der Lebensmittelbank The Trussel Trust. Auch TMW Unlimited nutzte dafür Live-Daten: Die DooH-Screens zeigten an, welche Produkte die lokale Lebensmittelbank aktuell benötigt. Die Kampagne forderte Passanten dazu auf, diese Artikel auf ihre Einkaufsliste zu setzen oder einen QR-Code zu scannen, um direkt eine Notfallspende zu leisten.

Phil Hall, Joint Managing Director von Ocean Outdoor UK, erläutert: „DooH für den guten Zweck ist die zentrale Botschaft in diesem Jahr. Unsere Gewinner setzen sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinander und nutzen die Kraft und Reichweite von Out-of-Home in unseren Gemeinden, um mit dem Publikum in Kontakt zu treten, Veränderungen zu bewirken, Leben zu retten und einige der großen Probleme der Nation zu lösen.“