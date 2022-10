Kein anderer Markt in Europa wird so von einem einzigen Digital Signage-Integrator dominiert wie Italien. M-Cube ist bei weitem der größte Anbieter von Digital Signage-Lösungen und bietet visuelle Lösungen – einschließlich einer eigenen LED-Tochtergesellschaft, Instore-Musik und einer digitalen Erlebnisplattform. Die in Mailand ansässige Gruppe zählt mehr als 80 Luxusmarken zu ihren weltweiten Kunden. Der mit Abstand zweitgrößte Digital Signage-Integrator in Italien ist Econocom, gefolgt von Tecnovision.

IT-Integratoren wie Lutech, Reply IT und Samsung SDS sind ebenfalls wichtige Anbieter von Digital Signage-Lösungen in Italien. Digital Signage ist in Luxus-Flaggschiffen in Mailand und Rom sowie in Geschäften großer nationaler Einzelhändler wie Supermärkten gut etabliert. Doch sind die Einzelhandelsflächen in Italien im Vergleich zu anderen europäischen Märkten kleiner und bieten weniger Möglichkeiten für spektakuläre DS-Konzepte. GDS hat sich weltweit zu einem Experten für Outdoor-Display-Lösungen entwickelt, während Fida ein bekannter Experte für Niederspannungs-Display-Lösungen im Einzelhandel ist.