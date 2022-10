Der Vermarkter Goldbach startet zum vierten Mal seine Black-Friday-Aktion in Österreich und der Schweiz: Werbetreibende können Platzierungen in DooH sowie in anderen Werbemedien vom 21. November bis 25. November 2022 vergünstigt buchen. Erstmals gilt das Angebot dieses Jahr eine ganze Woche lang.

Die Angebote mit bis zu 85 Prozent Rabatt präsentiert Goldbach mit seinen vermarkteten Medienbrands und Publishern auf einer eigens erstellten Microsite. In Österreich stehen Werbedeals für TV, Online und Digital-out-of-Home zur Auswahl, in der Schweiz wird das Angebot um Audio sowie Print & Digital ergänzt. Goldbach gibt die einzelnen Deals jeweils an bestimmten Tagen während der Woche zur Buchung frei.

Dazu Alexander Leitner, Geschäftsführer und als CCO verantwortlich für den gesamten Sales Bereich bei Goldbach Austria: „Ich freue mich, dass wir im Rahmen der Aktion auch heuer wieder einige einmalige Angebote für unsere Werbekunden schnüren konnten. Es lohnt sich definitiv, die Deals anzuschauen und während der Black Friday Week schnell zuzuschlagen.“