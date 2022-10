Die Wüste lebt mit JCDecaux, die in Kürze den 24 Kilometer langen Damm zwischen Saudi Arabien und Bahrain mit DooH-Billboards ausrüsten. Der King Fahd Causeway ist ein Damm und eine Reihe von langen Brücken über den Persischen Golf, und die einzige Landverbindung zwischen den beiden GCC-Staaten.

In einer aktuellen Ausschreibung konnte JC Decaux die Vermarktungsrechte für zehn Jahre gewinnen. Dieser neue Vertrag stellt eine Vereinheitlichung der Werbelandschaft des Causeway unter einem einzigen Betreiber dar, mit einem Medienplan, der eine Mischung aus ikonischen digitalen LED-Billboards, an Masten befestigten digitalen Screens und hinterleuchteten Großformaten umfassen wird.

Der französische Außenwerber ist bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi Arabien mit hunderten von DooH-Werbeträgern in Flughäfen und am Straßenrand vertreten.

DooH: JC Decaux nun europäische Aktiengesellschaft

Der globale Out-of-Home-Marktführer mit Sitz in Frankreich wandelt sich von einer französischen zu einer europäischen Aktiengesellschaft. Eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) ist eine Rechtsform für Aktiengesellschaften in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum.

Die neue Rechtsform soll die europäische Dimension der globalen Gruppe für alle ihre Interessengruppen stärken. Als die Nummer eins der Außenwerbung in Europa ist JC Decaux in 23 von 27 EU-Ländern vertreten. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) aller Mitarbeiter sind in der EU beschäftigt.