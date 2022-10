Ocean Outdoor erhielt den Zuschlag für digitale Außenwerbung in der neuen Londoner Retail-Destination Battersea Power Station. Im Rahmen des Vertrags wird Ocean 42 DooH-Screens im Inneren installieren und vermarkten. Dazu kommen Wandgemälde, Projektionen und Erlebnisbereiche sowie Screens im Außenbereich und in der Umgebung: Auch die neue Fußgängerzone Electric Boulevard und der Prospect Park sind im Vertrag inkludiert.

Auf die verschiedenen Etagen sollen sich 41 Screens mit 75 Zoll Diagonale verteilen, ergänzt um digitales Großformat. Zwei weitere Großformat-Screens kommen im Außenbereich dazu. Auch Oceans digitales Kleinformat The Loop soll nach Battersea kommen: 14 der Full-Motion-Screens – bekannt aus Manchester, Birmingham und Edinburgh – werden sich auf die Umgebung erstrecken.

Industriegelände für 9 Mrd. wiederbelebt

Die Battersea Power Station ist ein ehemaliges Kohlekraftwerk am Südufer der Themse auf 42 Hektar, das am 14. Oktober als Freizeit- und Shoppingziel wiedereröffnete. Die Investitionen für die Erneuerung beliefen sich insgesamt auf 9 Milliarden Pfund. Am Eröffnungswochenende zählte die Location bereits eine Viertelmillion Besucher. Ocean hatte 2010 auf dem alten Gelände bereits sieben Plakatflächen betrieben. Den Zuschlag für die komplette DooH-Vermarktung des neuen Geländes erhielt der Außenwerber nach einem Auswahlverfahren, geleitet von The Out of Home Media Consultancy.