Taylor Swift kündigte im August 2022 ihr neues Album „Midnights“ an. Nicht nur Fans hegen große Erwartungen an die Neuerscheinung – auch Spotify freut sich auf explodierende Streaming-Zahlen am 21. Oktober, dem Release-Datum. Eine DooH-Kampagne soll die Spannung noch weiter steigern: Auf ikonischen Außenscreens in verschiedenen Städten weltweit enthüllt Spotify einzelne Lyrics aus „Midnights“: Im Clip zählt eine Uhr die Sekunden bis Mitternacht. Um genau 0 Uhr erscheint dann jeweils eine Lyric-Zeile. Die ersten Lyrics waren am 17. Oktober am Times Square in New York und in Westfield Stratford City in London zu sehen.

Sobald die Clips live sind, veröffentlicht Spotify in der App auch ein Lyric-Teaser-Video. Außerdem gibt es eine Pre-Save-Page nur für Smartphones, auf der Taylor Swift selbst jeden Abend ein Video teilen wird. Ihre neues Album beschreibt sie als „Die Geschichten von 13 schlaflosen Nächten, über mein Leben verstreut.“ Auf der Pre-Save-Page erzählte beispielsweise über fünf Dinge, die sie nachts wach hielten.

Spotify & DooH Die Taylor-Swift-Kampagne ist nicht das erste Mal, dass Spotify DooH nutzt: 2019 konnten User ihren Jahres-Wrap-Up in Echtzeit mit Passanten teilen. Auf Videowalls in Städten weltweit erschienen dann ihre Top-Songs und -Künstler aus dem Jahr 2018.