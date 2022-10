Numbat ist Entwickler von EV-Ladesäulen mit integriertem Batteriespeicher. Mit seiner patentierten Technologie ermöglicht der Anbieter es, High-Power-Ladesäulen ohne den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur zu installieren. Teil des Konzepts sind auch zwei integrierte 75-Zoll-Screens – die ersten DooH-Flächen an EV-Ladesäulen in Deutschland. Nationaler Vermarkter der Screens wird Goldbach. Der Rollout der ersten Systeme soll Ende 2022 beginnen.

Feneberg und Tegut bekommen Numbat-Säulen

Konkret bedeutet die Zusammenarbeit für Goldbach die Vermarktung von mehr als 600 Ladesäulen mit je zwei Screens. So gelingt es dem Unternehmen, neue Flächen in sein Netzwerk zu integrieren, wie zum Beispiel Supermarkt-Parkplätze. Besonders im LEH will Numbat seine Infrastruktur in den kommenden Jahren ausbauen. So gab das Tech-Startup aus dem Allgäu bekannt, deutschlandweit unter anderem die Supermarktketten Feneberg und Tegut mit Schnellladeinfrastruktur auszustatten. Das Ziel von Numbat ist ein flächendeckender Ausbau in der DACH-Region und anschließend in Gesamt-Europa.

„Mit Goldbach als Profi im Bereich DooH an unserer Seite können wir gemeinsam neue Märkte erschließen. Das Thema digitale Außenwerbung erreicht mit unserer Schnellladeinfrastruktur und den Screens in Deutschland ein ganz neues Level. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Unternehmen und sind überzeugt von dem daraus resultierenden Synergieeffekt“, sagt Martin Schall, Co-Founder und Managing Director von Numbat. Für Goldbach hingegen bedeutet der Ausbau, den Kunden neue Möglichkeiten der Zielgruppenansprache zu ermöglichen.

DooH und Mobility: Es geht voran

Laut Goldbach handelt es sich um das erste DooH-EV-Ladenetz in Deutschland. invidis begleitet das Thema seit längerem und weist immer wieder auf die Herausforderungen der Kombination E-Mobility und DooH hin. Einige Unternehmen sind auch schon an diesem ehrgeizigen Vorhaben gescheitert. Dass jetzt entsprechende Planungen schon weit fortgeschritten sind, ist ein gutes Zeichen für die Branche.