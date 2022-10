Kosmetik-Kampagne Louis Widmer zeigt Gesicht am POS

Die Kosmetikmarke Louis Widmer will junge Kundinnen am POS in der Apotheke und der Drogerie erreichen: Die Kampagne „Make a Face!“ bewirbt eine neue Hautpflegelinie und ist diesen Herbst international zu sehen. Neben Retail Media setzt Louis Widmer auf verschiedene Online- und Offline-Maßnahmen wie Social-Media-Platzierungen und Konsumentenbroschüren.

Idee und Konzept zur Kampagne stammen von der Agentur Pink Squirrel. Passend zur Zielgruppe sollte sich die Kampagne von klassischer Kosmetikwerbung absetzen. Louis Widmer setzt die Kampagnengesichter albern und verspielt in Szene, anstatt ernst und seriös. Das passt laut Pink Squirrel zu den jungen Kundinnen – sie seien informiert, aufgeschlossen, achtsam und möchten gleichzeitig ungebremst das Leben genießen.