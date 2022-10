Analog Way und der langjährige Distributionspartner Lang AG laden zum Analog Way Experience Day ein. Am 13. Oktober erhalten Besucher in Lindlar die Möglichkeit, Einblicke in die Produktserie Alta 4K zu erlangen und das eigene Produktwissen zu erweitern.

Im Vordergrund stehen die Highlight-Produkte Zenith 100 und 200 der Serie. Durch eine geringe Latenzzeit bieten sie eine hohe Zuverlässigkeit sowie die optimale Bildqualität. Durch die Zentih-Produkte gesteuert wird auf dem Event eine 55 Quadratmeter große Lugh-Wand, die laut der Lang AG für einen herausragenden Schwarzwert, eine brillante Farbwiedergabe und hohe Robustheit steht.

Darüber hinaus werden eine 8K4K-Projektion mit 200.000 Lumen und eine UHD-Wand aus der Venus-Serie als weitere Anwendungen zu sehen sein. Produktmanager der Lang AG und Produktentwickler von Analog Way stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Anmeldungen sind unter diesem Link möglich.

Analog Way Experience Day Wann: 13. Oktober 2022, ab 12 Uhr Wo: Lang Academy, Schlosserstraße 6, Lindlar

Programmablauf

12:30 Uhr: Vortrag zu Grundlagen der Analog-Way-Produkte und Vorstellung von Alta 4K

13:30 Uhr: Vortrag über Alta 4K in Verbindung mit Lugh- und Venus-LED

14:15 Uhr: Vortrag: „SMPTE 2110 – Eine neue Ära“

15:00 Uhr: Vortrag über die Ansteuerung einer 8K-Projektion durch Aquillion

16.00 Uhr: Vortrag: „Die faszinierende Welt von HDR“

17.00 Uhr: Wrap-Up, danach Einladung zu Kaltgetränken und Burger

Damit erfahrenes Wissen direkt in der Praxis angewendet werden kann, erhalten alle nach jedem Vortrag die Möglichkeit, an Hands-On-Stationen das neue Wissen zu testen und mithilfe der Praxis zu vervollständigen.