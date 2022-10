McLaren Racing und Seamless Digital arbeiten für die kommenden Jahre zusammen und bringen hauchdünne DooH-Screens in das Cockpit der Formel 1 Boliden der britischen Rennschmiede. Der Platz auf den Wagen selbst ist naturgemäß be­grenzt, deshalb suchen Formel 1 Rennställe nach neuen Werbemöglichleiten.

Mit den neuen 200 Gramm leichten DooH-Displays kann das Branding auf den Formel-1-Autos kann während eines Rennwochenendes dynamisch verändert werden. McLaren wird für den Rest der Saison 2022, beginnend mit dem Großen Preis der USA in dieser Woche, bei den Freitagstrainings ein System mit zwei Displays rund um das Cockpit seiner Fahrzeuge einsetzen.

Sichtbar sind die Smartphone-großen Displays am Cockpitrand während der Fernsehübertragungen über die On­board-Kameras. Schon bisher versuchen Rennställe von Rennen zu Rennen mit unterschiedlich lackierten Helmen und Außenelemente Sponsoren regional unterschiedliche Sichtbarkeit zu ermöglichen. Der Einsatz von Digital Signage vereinfacht um die Anpassung natürlich erheblich.

Louise McEwen, Executive Director, Brand & Marketing, McLaren Racing, sagte: „Wir freuen uns, mit Seamless Digital zusammenzuarbeiten, um eine der aufregendsten Innovationen in der digitalen Werbetechnologie einzuführen. Die Möglichkeit, verschiedene Marken auf unseren Autos rotieren zu lassen, ist ein Novum in diesem Bereich und wir freuen uns darauf, die Auswirkungen auf die gesamte Branche zu sehen.“

Innovative Digital Signage Lösungen auch im Showroom

McLaren betreibt mit Handelspartnern eine dreistellige Anzahl an Showrooms weltweit wo Fans der Marke die Supercars Made in England erleben und kaufen können. Naturgemäß sind die Showrooms relativ klein und oft als Shop-in-Shop in einem Multibrand-Showroom zu finden. McLaren setzt bei der Präsentation auf Emotionen mit digitalen Content auf Screens. Die an einem Deckensystem von Visplay installierten Screens lassen sich wie ein Vorhang entlang der Schienen verschieben und immer wieder neu anordnen.