Der Software-Hersteller Navori Labs hat vor kurzem die direkte Integration seiner Digital Signage-Lösung QL mit seinem Analytics-Portfolio unter dem Brand Aquaji abgeschlossen. Das soll es Anwendern erleichtern, Metriken auf der Grundlage von Demografie, Aufmerksamkeitsspanne und Interessenlage zu erhalten. Eine Live-Datenintegration stellt sicher, dass sich die Wiedergabelisten der DS-Inhalte dem aktuell erkannten Publikums anpassen. Zudem können die Benutzer nun spezifische Regeln erstellen, die Echtzeit-Publikumsdaten für die Auslösung von publikumsrelevantem Content nutzen.

In diesem Zusammenhang erweitert Navori auch seine Aquaji-Range. Das QL StiX 5700 ist nach dem Stix 3700 das zweite Hardware-Gerät, das Navori in den vergangenen 12 Monaten herausgebracht hat. Während der Stix 3700 ein 4K-Mediaplayer-Dongle ist, ist Stix 5700 ein Edge-Gerät, das alle aktuellen Aquaji-Funktionen – Zählen von Personen, Bestimmen von Wartezeiten für den Service, Überwachen der Kundeninteraktion mit Inhalten – unterstützt. Außerdem ist er mit KI-Komponenten für die Analyse von Videostreams ausgestattet und wird bei der Veröffentlichung alle zukünftigen Aquaji-Funktionen unterstützen.

Neue USB-Kamera

Ebenfalls kündigte Navori eine neue Aquaji-USB-Kamera an, die sich mit dem StiX 5700 koppeln lässt. Die Computer-Vision-Kamera verfügt über einen Bewegungssensor, einen manuellen Fokusring und ein 4-Millimeter-Objektiv, das Personen in einer Entfernung von bis zu sechs Metern erkennen kann. Sie kann auch menschliche Silhouetten in einer Entfernung von bis zu 15 Metern erkennen.

„Unsere Kunden können jetzt die Echtzeit-Computer-Vision-Analyse zur Automatisierung ihrer Digital Signage-Systeme und Content-Workflows nutzen, was durch unsere neuen Aquaji-Hardware-Lösungen noch leistungsfähiger wird“, erklärt Jerome Moeri, CEO von Navori Labs.

Live-Vorführung auf der ISE

Die beiden Neuheiten wird Navori das erste Mal auf der DSE präsentieren, die vom 17. bis 19. November 2022 im Las Vegas Convention Center stattfindet.

Dort wird das Unternehmen auch seine jüngsten Software-Updates präsentieren: Navori Labs stellte zum Beispiel Anfang des Jahres seine QL-2.7-Software vor. Zudem wird der Hersteller die Features der brandneuen Version QL 2.7.3 vorstellen.

QL 2.7.3 ist für QL Essential und QL Professional in allen SaaS- und On-Premises-Versionen verfügbar und bietet 11 neue Funktionen für QL Server und 12 für QL Player. Die Aktualisierungen von QL Server beinhalten Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit, wie zum Beispiel Zwei-Wege-Vertrauensmanagement, Elemente zur Benutzerbereitstellung einschließlich Autorisierungsprofilen und benutzerdefinierte Domain-URLs für Anmeldeseiten.

Navori hat auch die Unterstützung für gleichzeitige geplante Wiedergabelisten – bis zu 26 –, Tag-Management im CMS – bis zu 1.000 – und Datenfeed-Zonen im QL Template Designer – mehr als 100 – als Teil der neuesten Verbesserungen von QL Server erweitert. Zu den Erweiterungen des QL-Players gehören auch die Synchronisationsunterstützung für mehrere Streaming-Videos, die Unterstützung von mehr als 100 Datenfeed-Zonen auf SoC-Geräten und die Optimierung der HTML-Wiedergabe für Stix-Mediaplayer.

Das neue Navori

Wie Jerome Moeri, erklärt, will das Unternehmen auf der DSE das Image eines reinen Digital Signage CMS-Spezialisten ablegen. „Navori Labs hat sich weiterentwickelt, um es einfach auszudrücken“, sagt er. „Wir setzen unsere Innovationen in der Software fort und haben viele neue Funktionen in unserer neuen Softwareversion QL 2.7.3 zu bieten. Aber unsere Kernbotschaft für die Teilnehmer ist, dass wir jetzt ein komplettes Angebot an Software- und Hardware-Lösungen für Digital Signage- und Marketing-Analytik anbieten und dass Navori Labs das einzige Unternehmen ist, das sowohl Digital Signage- als auch Computer Vision-Analysesoftware herstellt.“

Navori Labs stellt in Las Vegas am Stand 311 aus.