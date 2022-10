Zwei Audiokonferenzsysteme von Nureva lassen sich jetzt in Autotracking-Kameras von Aver Professional integrieren: das HDL300 und das Dual HDL300. Die Audiosysteme stellen den Kameras Daten zur Tonortung zur Verfügung, damit sie den Fokus auf die sprechenden Personen im Raum lenken. So sollen Meeting-Teilnehmer aus der Ferne dem Gespräch besser folgen können. Befinden sich mehrere Autotracking-Kameras im Raum, schaltet Aver automatisch zwischen den Kameras um.

Die Integration erfolgt mithilfe von Nurevas Sound Location Device API, die über das Nureva Developer Toolkit verfügbar ist, und der Aver PTZ Link-Software. Die Kamera ist unabhängig vom Audiosystem, sodass die beiden Geräte beliebig platziert werden können. Die Sound Location API von Nureva sorgt dafür, Schallrichtung, -position und -pegel genau zu übermitteln. Die API meldet Tonpositionen mehrmals pro Sekunde, um die Kameraposition zu verfeinern.

Die Aver-Integration ist die erste von mehreren geplanten Integrationen mit verschiedenen PTZ-Kameraherstellern. Nureva will die Lösung mit Aver auf der Educause-Konferenz vom 25. bis 28. Oktober in Denver am Stand 1600 demonstrieren.