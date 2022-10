OoH Epamedia pusht Bio in Österreich

Eine OoH-Kampagne des Verbandes Bio Austria soll die biologische Landwirtschaft in ein positives Licht rücken. Unter dem Motto „Wir schauen aufs Ganze – Die Biobäuerinnen und Biobauern“ macht sie auf ihre Vorteile aufmerksam: „Bio ist klimafreundlich, krisensicher, tiergerecht“ heißt es auf Plakatflächen von Epamedia in ganz Österreich. Die Botschaft zieht sich über ein Fotomotiv, das in den Farben Gelb und Grün gehalten ist.

„Biobäuerinnen und Biobauern schonen durch die besonders nachhaltige, natürliche Bewirtschaftungsweise der Bio-Landwirtschaft unsere Umwelt, das Klima sowie die Biodiversität“, sagt Gertraud Grabmann, die Obfrau von Bio Austria. Warum sich der Verband für die Zusammenarbeit mit Epamedia entschieden hat, erklärt Nadia El Daly, Leiterin der Abteilung Marketing und Information von Bio Austria: „Plakate sind die geeignete Form, um durch das freundliche und positive Sujet von Bio Austria Aufmerksamkeit zu wecken und gleichzeitig die Botschaften an die Menschen zu bringen.“