Im kanadischen Québec steht derzeit ein Billboard an einer ungewöhnlichen Location: Im St. Lawrence River in Boucherville stellte die Bier-Marke Corona eine schwimmende Plakatwand auf. Es soll auf die Plastikverschmutzung im Fluss aufmerksam machen und dient gleichzeitig als Auffangbecken für Müll. Kommen Plastikteile an der Rückseite des Billboards angeschwommen, landen diese in einem integrierten Auffangbecken. Wie genau der Mechanismus funktioniert und wie beispielsweise Fische abgehalten werden, ist jedoch nicht ersichtlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Vorderseite der Plakatwand verbreitet die Message: „Dieses Billboard entfernt Plastikmüll aus dem Fluss.“ Während des gesamten Monats September bis zum 19. Oktober steht das Billboard im Wasser. Ausgewählt hat man den Sankt-Lorenz-Strom, da er die Verbindung zwischen den großen Seen und dem Atlantischen Ozean darstellt. Hier soll also der Müll abgefangen werden, bevor er in den Ozean fließt.

„Da sich ein Fünftel der weltweiten Süßwasserressourcen in Kanada befindet, soll das Plastic Collecting Billboard als Symbol dienen, um das Bewusstsein für die Verschmutzung der Flüsse zu schärfen, die letztendlich in den Ozean fließt“, sagt Mike Bascom, Senior Marketing Director bei Corona Canada. „Als eine Marke, die am Strand geboren wurde, setzt sich Corona für den Schutz von Kanadas natürlicher Umwelt ein.“ Neben dem Billboard gehört zu den Initiativen des Bier-Herstellers das Online-Tool „Corona Plastic Challenge“ entwickelt mit den Experten von Ocean Wise. Anhand einer Auswahl von Fragen berechnet es den ungefähren Plastikverbrauch, für die der Nutzer pro Jahr verantwortlich ist.