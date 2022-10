Der Vermarkter Goldbach erweitert seine Führungsspitze in Deutschland: Ein Leadership Team soll die Geschäftsführung vor allem in Zukunftsthemen unterstützen. Dazu beruft Goldbach die langjährigen Mitarbeiterinnen Claudia Zayer, Verena Zerai und Imke Deuerlein. Sie sollen vor allem das immer relevantere Bewegtbildangebot des Vermarkters vorantreiben. Dazu gehören die Medien DooH, Online Video, Advanced TV und Special Interest TV.

Neue Leitung für Goldbach DOOH

Claudia Zayer übernimmt als Managing Director neben Robert Stahl und Frank Möbius die Leitung der Tochterfirma Goldbach DOOH. Bereits seit 2019 verantwortet sie den Bereich digitale Außenwerbung bei Goldbach Germany als Director DooH. In der Branche ist sie bereits seit mehr als zehn Jahren tätig, unter anderem bei Ströer Infoscreen. Bei Weischer JVB war sie zudem für den Aufbau von Programmatic DooH in Hamburg zuständig. Nachdem sie die vergangenen Jahre den Wandel in der Branche vom digitalen Plakat zum Echtzeitmedium begleitete, will sie in ihrer neuen Position das Medium weiter vorantreiben.

Neugestaltung von Finance & Business Affairs

Als Director Finance & Business Affairs beruft Goldbach Verena Zerai, die bereits seit sieben Jahren beim Unternehmen ist. In vorherigen Stationen war sie unter anderem für Super RTL und Myriad Pictures tätig. Nachdem sie als Publisher Manager bei Goldbach angefangen hatte, verantwortete sie zuletzt den Bereich Business Affairs. Als Teil des Leadership Teams soll sie den Bereich Finance & Business Affairs neugestalten.

Zuletzt verstärkt Imke Deuerlein das neu etablierte Team. Als Director Marketing, Communications & Strategy Operations ist sie bereits seit August 2020 Prokuristin bei Goldbach Germany. Sie ist ebenfalls seit sieben Jahren Teil des Unternehmens. Zuvor war sie als Mediaplanerin bei Mediacom München und Prosieben-Sat-1 tätig. Bei Goldbach leitet sie seit fast drei Jahren die Bereiche Marketing, Kommunikation und Strategie.

Zu den Umstrukturierung der Führungsspitze sagt Frank Möbius, Geschäftsführer von Goldbach Germany: „Unsere Branche macht zurzeit in vielen Bereichen einen rasanten und grundlegenden Wandel durch.“ Die persönliche und fachliche Entwicklung der drei Mitarbeiterinnen finde er beeindruckend. „Sie waren in den letzten Jahren schon Säulen unseres Erfolges und sollen jetzt in ihrer Leadership Position diesen noch relevanter mitgestalten.“