PPDS launcht die Digital Signage-Displays der S-Linie jetzt im DACH-Markt. Damit erweitert der Hersteller sein DV-LED-Portfolio um ein extrabreites Format: Die Philips S-Line Stretch kommt mit einer Diagonale von 37 Zoll in einem Seitenverhältnis von 32:9 und soll sich damit insbesondere für Installationen mit eingeschränktem Platzangebot eignen. Die Displays lassen sich sowohl im Quer- als auch im Hochformat anbringen oder als Multiscreen-Installation aneinanderreihen. Die Stretch-Screens sollen unter anderem in öffentlichen Einrichtungen, im Transportwesen, in der Gastronomie und im Retail zum Einsatz kommen.

PPDS‘ neue Digital Signage-Lösung liefert eine Helligkeit von 700 Candela pro Quadratmeter. Die Displays laufen auf Android 8 und verfügen über einen integrierten Mediaplayer; bei Multi-Display-Setups lässt sich Synchron-Content über einen externen Mediaplayer ausspielen. Die Verbindung erfolgt über HDMI-Anschlüsse. Mit einem Gewicht von 7,76 Kilogramm sind sie neben festen Installationen auch für temporäre Setups entwickelt, zum Beispiel für Kioske oder Pop-up-Stores in Einkaufzentren. Bald sollen auch Remote-Management-Funktionen dazukommen: PPDS will die S-Line zukünftig auch in die Cloud-Plattform PPDS Wave aufnehmen.

Die Philips S-Line ist für die DACH-Region bereits im Handel verfügbar.