Am diesjährigen World Mental Health Day übergab Ocean Outdoor den berühmten Piccadilly-Lights-Screen in London an den britischen Wellness-Influencer Jay Shetty. Die Medienpersönlichkeit unterhielt sich für die 10-minütige Sendung mit Menschen auf der Straße und fragte sie nach ihren persönlichen Schwierigkeiten. Die Sendung lief am 10. Oktober jeweils um 8 und 20 Uhr. Mit der Aktion wollte Jay Shetty Passanten und Zuschauer ermutigen, mehr über ihre Gefühle zu sprechen. Jeder vierte Mensch kämpfe mit seiner psychischen Gesundheit, doch in der Gesellschaft finde sich wenig Akzeptanz für negative Emotionen. Um Aufmerksamkeit auf solche wichtigen Themen zu lenken, spiele Piccadilly Lights eine große Rolle, sagt Derek Manns, Direktor für kommerzielle Medien bei Landsec, Eigentümer der Location.

Jay Shetty hostet unter anderem den Podcast On Purpose, laut Forbes der Nummer-1-Podcast im Bereich Gesundheit. Zudem fungiert er als Chief Purpose Officer der Meditations-App Calm. In der Spezial-Ausstrahlung auf den Piccadilly Lights führte ein QR-Code zu einer Episode seines Podcasts auf Spotify, in der er mit der klinischen Psychologin Julie Smith spricht. So konnten sich interessierte Passanten weiter mit dem Thema auseinandersetzen.

„Ich glaube, dass wir alle das Bedürfnis haben, uns gesehen, gehört und verstanden zu fühlen, aber es fällt uns oft schwer, einen sicheren Raum dafür zu finden. Ich bin auf die Straße gegangen in der Hoffnung, dass wir den Menschen dieses Ventil bieten können, indem wir echte, offene, ehrliche und verletzliche Gespräche führen, ohne zu urteilen“, sagt Jay Shetty. Er hoffe, dass seine Aktion Menschen dazu ermutige zu Hause, am Arbeitsplatz und im Freundeskreis solche Gespräche zu führen.