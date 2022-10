Posbank, Hersteller von Touch-Lösungen für den POS, stellt drei neue Terminals der Apexa-Linie vor: Apexa EL, Apexa TL und Apexa FH. Die Kassensysteme sollen das mittlere Anforderungssegment für Retail, Gastronomie und Digital Signage bedienen.

Das Apexa EL verfügt als Nachfolger des bisherigen Apexa Prime über einen Pentium-4415U-Chipsatz und einen Intel-Celeron-J6412-CPU. Das Terminal ist lüfterlos und eignet sich damit für den Einsatz an staubigen Kassenplätzen. Außerdem erfüllt das Mainboard mit verbautem TPM-Chip die Anforderungen von Microsoft Windows 11. Wie das Apexa Prime hat das neue Apexa EL weiterhin 4GB RAM und 128GB SSD. Je nachdem ob die eingesetzte Software im Widescreen Layout genutzt werden soll, bietet Posbank das Terminal mit einem 4:3-Display in 15 Zoll und einem 16:9-Display in 15,6 Zoll.

Apexa FH als Großformat-Lösung

Auf Basis der gleichen Architektur wie Apexa EL ist jetzt das neue Modell Apexa FH erhältlich. Mit demselben Chipsatz und Prozessor der neuen Generation ersetzt diese Variante das bisherige Großbild-Display der Apexa-Familie mit 19,5 Zoll. Für die neue Variante verwendet Posbank die identische Gehäusegröße des Vorgängers mit vergrößerter Display-Diagonale von 21,5 Zoll. Außerdem bietet Apexa FH Full-HD-Auflösung.

Apexa TL mit neuen Intel-Chips

Das dritte neue Modell Apexa TL setzt auf Intel-Chips der 11. Generation auf Tiger Lake Basis. Diese neuen CPUs erlauben ebenfalls einen lüfterlosen Einsatz und sollen die Leistung der bisherigen Apexa-Prime-Familie mit Intel Core CPUs steigern. Alle verbauten Plattformen der Apexa-TL-Familie setzen ebenfalls auf den Einsatz eines TPM-Chips und stehen auf der Liste an kompatiblen Chips für den Einsatz von Microsoft Windows 11. Für diese Variante verwendet Posbank 8GB RAM und 128GB SSDs. Erhältlich sind TL-Varianten mit 15-Zoll-4:3-Display sowie 16:9-Displays in 15.6 Zoll und 21.5 Zoll mit Full-HD-Auflösung.