Retail Bauhaus rückt in die Innenstadt

Baumärkte befinden sich selten in fußläufiger Lage – in Berlin eröffnete Bauhaus jetzt eine Filiale in einem Einkaufszentrum. Im Forum Steglitz befindet sich das erste Nahversorger-Konzept, von dem vor allem die Anwohner profitieren sollen. Sowohl zu Fuß als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, bietet Bauhaus im Forum auf 2.500 Quadratmetern ein Sortiment rund um Wohnung, Haus und Garten.

In der neuen Bauhaus-Filiale können Kunden vor Ort zusätzlich Ware aus dem Online-Sortiment bestellen. Der Baumarkt liefert die Ware entweder nach Hause oder legt sie zur Abholung in der Filiale bereit. Neben den normalen Kassen stehen auch vier Self-Checkout-Terminals für Bar- und Kartenzahlung bereit. Zu den angebotenen Services des Nahversorger-Konzepts gehört ein Schlüsseldienst, ein Farbmischzentrum sowie eine DIY-Galerie mit wechselnden Themen und Aktionen im Eingangsbereich.

Das umgestaltete Forum Steglitz soll vor allem Menschen aus dem engeren Einzugsgebiet die Möglichkeit bieten, alle Einkäufe unter einem Dach zu erledigen. Die U- und S-Bahn-Stationen sind in maximal 15 Gehminuten erreichbar. Die nächste Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Einkaufszentrum. Für Kunden mit Pkw gibt es ein Parkhaus, zudem stehen zwei E-Lastenräder mit Transportbox bereit. Damit sollen sich schwere und sperrige Produkte transportieren lassen. Kunden können die Räder stundenweise, pauschal oder für ein ganzes Wochenende leihen. Die ersten drei Stunden sind jeweils kostenlos.