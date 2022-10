Vestel bietet seine Prime-Display-Serie jetzt mit vorinstallierter Digital Signage-Software von Easescreen an. Die SoC-Lösung kommt so ohne externen Player aus. Mit dem CMS des österreichischen Software-Anbieters lässt sich Content per Drag-and-Drop erstellen, den der Vestel-Screen in UHD-Auflösung ausspielt.

Vestel greift auf bereits bestehende Features von Easescreen zurück: zentrale Verwaltung, Erstellung und Verteilung von Inhalten verschiedener Formats mittels einer zentralen Software. „Lange Zeit war Digital Signage auf externe Player angewiesen, da SoCs der früheren Generation Funktionen stark eingeschränkt haben“, sagt Gerhard Pichler, CEO von Easescreen. „Mit der Vestels Prime-Serie können wir diese Partnerschaft mit Überzeugung nach außen tragen, da selbst hochauflösende oder überlagernde Inhalte problemlos gerendert werden. Dem Nutzer stehen somit ganz neue Möglichkeiten offen.“

Vestel und Easescreen präsentierten ihre Partnerschaft bereits bei verschiedenen Events im DACH-Raum, zuletzt bei der S14-Messe des deutschen Distributors Exertis im September.